Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Gegenverkehr gestreift und hohen Sachschaden verursacht

Friesenheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 55.000 Euro kam es am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Schutterzell und Schuttern. Ein 27 Jahre alter Porsche-Fahrer war gegen 21:50 Uhr in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und touchierte dabei den Mercedes einer entgegenkommenden 29-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten im Anschluss in die Leitplanken und beschädigte dadurch auch diese. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell