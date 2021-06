Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach mehreren Vorfällen in Fachklinik überstellt

Lahr (ots)

Weil er über das vergangene Wochenende immer wieder polizeilich in Erscheinung trat, musste am Sonntagabend ein Mann in eine Fachklinik überstellt werden, wo er einen der eingesetzten Beamten tätlich Angriff. Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass es im Bereich Mauergäßchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Vor Ort trafen die Beamten nur noch den 34-Jährigen an. Dieser zeigte sich in einer Art psychischem Ausnahmezustand, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Weil der Mann bereits am selben Morgen im Bereich Friedhofstraße durch herumgrölen die Aufmerksamkeit von Anwohnern auf sich zog, wurde ihm schon am Vormittag ein Platzverweis durch die Polizei erteilt. Bereits am Samstag endete sein Verhalten in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers, weil er auf einem Supermarktparkplatz alkoholisiert Passanten anpöbelte und Platzverweisen nicht Folge leistet. Aufgrund dessen wurde der Mann am Sonntagabend in einer Klinik vorgestellt, woraufhin er in die Fachklinik überwiesen wurde. Nach dem Transport durch die Polizei, griff er einen der Beamten unvermittelt an und schlug diesen. Der Polizeibeamte zog sich hierdurch lediglich leichte Verletzungen zu, der Mittdreißiger sieht sich jedoch einem Strafverfahren gegenüber.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell