Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchten Wohnungseinbruch, Tankstelleneinbruch und Diebstahl

Gießen (ots)

Gießen:

Bezug zur Pressemeldung vom 20.04.2020, 16.25 Uhr

Die Kriminalpolizei in Gießen fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der verdächtigt wird, im April einen versuchten Wohnungseinbruch, einen Fahrraddiebstahl und einen Einbruch in eine Tankstelle verübt zu haben.

Ein unbekannter Mann hatte am frühen Samstagmorgen (18. April) zunächst ein Fahrrad im Stadtwald gestohlen. Anschließend hebelte er gegen 05.00 Uhr in der Licher Straße die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich somit Zutritt in den Hausflur. Aus unbekannten Gründen flüchtete er aus dem Haus. Mit dem gestohlenen Rad fuhr er danach zu einer nahelegenen Tankstelle und brach die Tür auf. Dort hatte er es auf Zigaretten abgesehen.

Die Polizei sucht nach dem verdächtigen Mann. Nach Angaben von Zeugen soll er ein Basecap mit silberfarbenen Aufkleber und eine Jeans mit Löchern an der Vorderseite getragen haben. Er führte einen Rucksack und eine Umhängetasche mit.

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat beim Amtsgericht einen Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder erwirkt. Sie sind dieser Meldung beigefügt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

