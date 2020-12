Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Mainz

MainzMainz (ots)

Am 9. Dezember 2020 gegen 08.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz einen 26-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen a 30 Euro verurteilt worden. Das Urteil des Amtsgerichtes Bad Homburg erging bereits im Mai 2017. Nach dem Gerichtsverfahren hatte er die Geldstrafe von 4200 EURO nicht bezahlt und zog es vor sich der Strafe zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt beantragte daraufhin einen Haftbefehl. Die zusätzlich zu entrichtenden Verfahrenskosten in erheblicher Höhe konnte der Mann nicht bezahlen, dies ist jedoch für die Abwendung der Freiheitstrafe unerheblich. Ein Anruf bei seiner Freundin bewahrte ihn vor dem Gefängnis. Die ausstehenden 4200 EURO wurden bezahlt, der zuvor verhaftete Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Patrick Lankeit

Telefon: 0631/34073 1006

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell