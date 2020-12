Polizei Essen

POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Kiosk

EssenEssen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Am 26. Oktober kam es gegen 3:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Nagelstraße. Zwei unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten die Unbekannten Tabakwaren und Bargeld. Das Einbruchskommissariat fahndet nun mit den Aufnahmen aus der Überwachungskamera öffentlich nach den Tatverdächtigen. Über folgenden Link gelangen sie zu der Fahndung und den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-geschaeftseinbruch-0 Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 entgegen. /PaPe

