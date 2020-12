Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr/ Duisburg/ Ratingen: Männer verfolgen Frau von Duisburg nach Mülheim und rauben sie zuhause aus - Öffentlichkeitsfahndung

EssenEssen (ots)

45475 MH-Dümpten / 47051 Duisburg-Mitte:

Am 6. November holte eine 72-jährige Mülheimerin Geld bei der Commerzbank an der Königstraße in der Duisburger Innenstadt ab. Hierbei wurde sie offensichtlich von zwei unbekannten Männern beobachtet. Die Mülheimerin fuhr mit der Straßenbahn nach Hause und wurde von den beiden Männern verfolgt. Kurz nachdem sie gegen 14:45 Uhr zuhause ankam und in ihr Haus ging, klingelte einer der Männer an ihrer Tür und gab sich als Amazon Fahrer aus. Als die 72-Jährige ihre Tür wieder schließen wollte, stellte der Unbekannte seinen Fuß in die Tür, würgte die Frau und drückte sie in ihr Haus. Hier griff der Unbekannte nach ihrer Handtasche und flüchtete anschließend mit seinem Komplizen, der vor der Tür wartete. Gegen kurz vor 19 Uhr, versuchten die mutmaßlichen Täter Bargeld mit einer entwendete EC-Karte in einer Commerzbank Filiale in Ratingen abzuheben. Das Raubkommissariat fahndet in diesem Zusammenhang mit den Aufnahmen einer Straßenbahn öffentlich nach den beiden Tatverdächtigen.

Hier gelangen sie zu der Fahndung und den Fotos: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muelheim-an-der-ruhr-schwerer-raub

Wenn Sie die Männer auf den Fotos kennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell