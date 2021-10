Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - 36-Jähriger bei Sturz aus dem Fenster lebensgefährlich verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier verletzte Insassen und 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr ereignete. Eine 17-jährige Fahrerin eines Skoda Karoq befuhr im Rahmen des begleiteten Fahrens die Ebnistraße. Sie wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet und erkannte nicht, wie ein vor ihr fahrender Autofahrer anhielt. Beim Aufprall auf das Fahrzeugheck des Pkw Audi wurde eine 77-jährige Mitfahrerin im Wagen der Fahranfängerin schwer verletzt. Diese sowie noch drei weitere leicht verletzte Insassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Kernen im Remstal: Fenstersturz

Ein 36-jähriger Mann wurde am Sonntagvormittag bei einem Fenstersturz lebensgefährlich verletzt. Der Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung wurde vor dem Gebäude in der Straße Schlossberg gegen 10.40 Uhr von einer Passantin schwerverletzt vorgefunden. Sie alarmierte den Rettungsdienst, der letztlich den 36-jährigen Mann nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbrachte. Nach ersten Informationen ist zu vermuten, dass der Mann aus dem Fenster des dritten Stockwerks kletterte, sich hierbei nicht mehr halten konnte und abstürzte. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Waiblingen: 18 Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte in der Straße Bahnhof 18 Fahrzeuge eines Autohändlers. Es wurden Scheiben eingeschlagen, Seitenspiegel sowie Türgriffe abgeschlagen sowie der Lack zerkratzt. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Beinstein: Fußgänger leicht verletzt

Eine 53-Jährige befuhr am Sonntag gegen 12.45 Uhr innerhalb einer Fahrradgruppe den Mühlweg. Dabei übersah sei einen Fußgänger und touchierte diesen leicht. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, sodass er vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell