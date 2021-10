Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 13:45 Uhr in der Düsseldorfer Straße. Dort wollte ein 63-jähriger Mann mit seinem Fiat in den Georg-Elser-Platz abbiegen. Eine nachfolgende 25-jährige Fiat-Fahrerin fuhr dabei auf das Heck des anderen Fiats auf. An den PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa ca. 3500 Euro.

Schwabsberg: Auf VW Touran aufgefahren

Am Samstag kurz nach 14 Uhr kam es auf der K3320 zu einem Auffahrunfall zwischen einer Citroen-Fahrerin und einer VW-Fahrerin. Die 24-jährige Citroen-Fahrerin bemerkte zu spät, dass die vorausfahrende 55-jährige VW-Fahrerin an der Abzweigung zur B290 anhielt und fuhr auf deren Fahrzeugheck auf. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 2.500 Euro.

Ellenberg: Von eigenem Traktor überrollt

Ein 46-jähriger Mann ist am Samstagfrüh bei Arbeiten durch seinen Traktor schwer verletzt worden. Gegen 09:30 Uhr startete der Mann im irrtümlichen Glauben, dass kein Gang eingelegt war, den Motor. Dadurch setzte sich der Traktor in Gang und erfasste den Mann, der zu diesem Zeitpunkt auf der linken Seite zwischen dem vorderen und hinteren Reifen stand. Die ausgerückte Feuerwehr Ellenberg befreite den eingeklemmten Mann mittels hydraulischem Rettungsgerät. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte anschließend in eine Klinik gebracht.

Westhausen: Unfall durch verlorene Ladung.

Am Freitagfrüh kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen. Kurz vor der Ausfahrt Westhausen verlor ein LKW Holzhackschnitzel von seiner offenen Ladefläche, welche dann in den nachfolgenden Verkehr schleuderten. Hierdurch wurde das Fahrzeug einer 43-Jährigen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 3.000 Euro

Schwäbisch Gmünd: Trio bricht in Tankstelle ein

Am Sonntag drangen drei bislang unbekannte Einbrecher gegen 23.20 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Weißensteiner Straße ein. Ein Zeuge, der durch einen Knall aufmerksam wurde, beobachtete die Tat und sprach die Einbrecher an. Daraufhin flüchten diese fußläufig in Richtung Innenstadt. Das Täter-Trio, zwei weibliche und eine männliche Person, welches dunkel gekleidet und zum Teil maskiert war, wird auf ca. 16-20 Jahre alt geschätzt und etwa 150-160 cm groß. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Trio machen können. Hinweise bitte an 07171/3580.

Bartholomä: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 13:20 Uhr und 14:05 Uhr auf dem Parkplatz einer Sporthalle Im Schopf ereignet hat. Demnach wurde ein VW von einem Unbekannten Pkw beim Ein-oder Ausparken gerammt. Als die Geschädigten den Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro bemerkten, waren keine Verantwortlichen oder Zeugen mehr vor Ort. Eventuelle Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei der Polizei Schwäbisch Gmünd 07171/3580.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Am Samstagabend ereignete sich auf der Lindacher Straße ein Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten, nachdem eine 38-Jährige einem 62-Jährigen die Vorfahrt genommen hatte. Die 38-Jährige befuhr gegen 20:00 Uhr mit ihrem Renault die Lindacher Straße von Lindach kommend. Dabei übersah Sie den aus Richtung Hauptstraße kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes des 62-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

