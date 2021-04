Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210414 - 0440 Frankfurt/Mannheim: 16-Jährige wohlbehalten zurück - Bezug zu Meldung Nr. 421 vom 11. April 2021

Frankfurt (ots)

(em) Seit dem 07. April 2021 wurde eine 16-jährige Jugendliche aus Lobbach (Baden-Württemberg) vermisst. Gestern Abend (13. April 2021) konnte sie glücklicherweise wohlbehalten in Frankfurt am Main angetroffen werden.

Die Jugendliche wurde zuletzt in dem Berufsbildungswerk in Lobbach gesehen. Anschließend verlor sich ihre Spur. Schlussendlich ging über die Sozialen Medien ein Hinweis zu dem Aufenthaltsort der Vermissten ein, so dass sie gestern Abend wohlbehalten in der Mainmetropole angetroffen werden konnte.

HINWEIS FÜR MEDIENVERTRETER: Medienvertreter werden darum gebeten sich bei Rückfragen unter der Telefonnummer 0621/174-1111 an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim zu wenden.

