Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstecher unterwegs

Baumholder (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von 24.10.2021 00:00 Uhr bis 13:50 Uhr an zwei Fahrzeugen mehrere Reifen. Die Fahrzeuge waren am Abend des 23.10.2021 nebeneinander, vor dem Anwesen "Auf Pfadsbach 67" in Baumholder geparkt worden. Ein Zeuge hörte gegen ca. 06:00 Uhr morgens bereits ein Zischen aus Richtung der Autos, welches er nicht zuordnen konnte.

