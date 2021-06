Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle bei Starkregen

A 63 - Freimersheim/Alzey (ots)

Zwei Verkehrsunfälle verzeichnete die Polizeiautobahnstation am Nachmittag des 29. Juni 2021 während der starken Regenfälle.

Gegen 15:45 Uhr kam ein 55-jähriger Mann, der mit seinem PKW die A63 aus Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Mainz fuhr, im Bereich des Alzeyer Kreuzes von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke, schleuderte herum und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung im rechten Straßengraben liegen. Der 55-Jährige erlitt einen Schock, wurde durch den Rettungsdienst ärztlich erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro am PKW.

Gegen 16:15 Uhr verunglückte bei Starkregen ebenfalls auf der A63 in Höhe Freimersheim ein 59-jähriger PKW-Fahrer. Er fuhr ebenfalls Richtung Mainz und geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß rechts in die seitliche Schutzplanke, wobei sowohl am PKW, als auch an der Leitplanke Schäden entstanden. Der Mann blieb unverletzt. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An den Leitplanken entstanden Schäden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

In beiden Fällen dürften nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeiten Ursache für die Unfälle gewesen sein.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz