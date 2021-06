Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit fast 2,8 Promille über die Autobahn

Alzey (ots)

Fast 2,8 Promille Atemalkoholkonzentration wies ein 40-jähriger PKW-Fahrer auf, den Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.06.2021 gegen 17:15 Uhr meldeten. Den Mitteilern war auf der A 63 ein PKW aufgefallen, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Eine Streife der Autobahnstation konnte das Fahrzeug, das inzwischen am Autobahnkreuz Alzey auf die A 61 gewechselt hatte, dann auch antreffen und an der Anschlussstelle Alzey von der Autobahn ableiten. Für den 40-Jährigen war die Weiterfahrt natürlich beendet und er musste mit zur Blutprobe. Ihm drohen nun ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell