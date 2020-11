Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen, Bad Ditzenbach, Uhingen - Einbrecher suchen Brauchbares

In mehrere Gebäude drangen Unbekannte in den vergangenen Tagen im Landkreis Göppingen ein.

Vier Einbrüche registrierte das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Tagen im Landkreis Göppingen:

Am Dienstag sah ein Zeuge die Spuren eines Einbruchs in Hattenhofen. In den Tagen zuvor hatte ein Unbekannter ein Fenster an dem Gebäude in der Schlierbacher Straße mit Gewalt geöffnet. Er war ins Innere gegangen und hatte dort nach Brauchbarem gesucht. Mit Süßigkeiten und Getränken war der Einbrecher geflüchtet. Seine Spuren blieben am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Bad Boll (07161 93810) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Spuren hinterließ ein Unbekannter auch zwischen Sonntag und Mittwoch in Bad Ditzenbach: Im Ortsteil Gosbach ging er zu einem Wohnhaus in der Mörikestraße. Dort schlug er die Scheibe einer Terrassentür ein, ging ins Innere und suchte dort nach Brauchbarem. Ohne etwas mitgenommen zu haben, flüchtete der Einbrecher. Auch in der Straße Am Tierstein suchte ein Unbekannter nach Beute, flüchtete aber ohne Brauchbares mitgenommen zu haben: Ermittlungen der Polizei zufolge muss der Einbrecher Dienstag oder Mittwoch versuchte haben, die Terrassentür an einem Einfamilienhaus aufzubrechen. Die war zu stabil. Der Unbekannte muss dann eine Fensterscheibe eingeschlagen haben und so ins Innere gekommen sein. Die Spuren an den Tatorten haben nun die Ermittler vom Polizeiposten Deggingen (07331 93270) gesichert.

Auch in Uhingen suchte ein Unbekannter in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Holzhausen nach Beute: Zwischen 7.30 und 18.45 Uhr öffnete er ein Fenster mit Gewalt und ging ins Innere. Er suchte Brauchbares und machte Schmuck und Geld zu seiner Beute. Damit flüchtete er. Die Polizei (07161 93810) hat nun die Ermittlungen in der Straße Im Steinbruch aufgenommen und sucht den Täter.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

