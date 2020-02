Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in eine Spielhalle

Oberhonnefeld - Gierend (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 04:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von einem Einbruchalarm in einer Spielhalle in Oberhonnefeld-Gierend an der Bundesstraße 256. Bei der umgehenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass bisher unbekannte Täter einen Rollladen beschädigten und ein Fenster der Spielhalle aufgehebelt hatten. Nach der akustischen Alarmauslösung ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Vorhaben ab. Sie flüchteten ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell