Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unkel-Scheuren Diebstahl von ca. 2 Tonnen Kupferkabel

Neuwied (ots)

In der Zeit vom 14.02.-17.02.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Kellerbereich eines derzeit leerstehenden Altenheims in der Scheurener Str. in Unkel. Dort entwenden sie insgesamt 3 Kabelrollen zu je 500m Länge mit einem Gesamtgewicht von knapp 2 Tonnen, indem sie die einzelnen Rollen über den Lastenaufzug ins Obergeschoss befördern und in den Außenbereich zu einem bereitgestellten Fahrzeug brachten.

Der Wert des Kupfers dürfte bei ca. 7000EUR liegen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Scheurener Str. in Unkel geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell