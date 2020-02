Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 17.02.2020 Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Altenkirchen (ots)

Am 16.02.2020 gegen 19.15 Uhr erfasste ein 75- jähriger Fahrzeugführer in Altenkirche, Kölner Straße einen 22- jährigen Fußgänger, der in Höhe Kölner Straße 6 den Fußgängerweg überquerte. Hierbei wurde dieser schwerverletzt und mit Rettungswagen ins KH Altenkirchen verbracht. Schadenshöhe ca. 1000,-EUR.

