Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Autokorso auf der BAB 60

63

BAB 60 / BAB 63 (ots)

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 18:35 Uhr ein Autokorso mit mehreren Fahrzeugen gemeldet. Dieser befuhr die BAB 60 in Fahrtrichtung Hessen und wechselte am AK Mainz-Süd auf die BAB 63 in Fahrtrichtung Alzey.

Durch den Autokorso kam es zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer wurden ausgebremst und am Überholen gehindert. Des Weiteren konnte beobachtet werden, wie einzelne Fahrzeuginsassen des Autokorsos mit dem Oberkörper aus dem Fahrzeug hingen.

Der Autokorso wurde schließlich an der Anschlussstelle Wörrstadt von der Polizei gestoppt und kontrolliert.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Autokorso und deren Fahrverhalten machen können, sich unter der 06132-950.0 auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell