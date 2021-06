Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Leitplanke gestreift und weitergefahren

A61/Bingen (ots)

Quasi auf frischer Tat ermitteln konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 21-jährigen Fahrer eines PKW, der im Verdacht steht, sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation am 21.06.2021 gegen 18:12 Uhr, dass auf der A 61 in Höhe Bingen gerade ein PKW in die Mittelleitplanke gefahren und dann einfach weitergefahren sei. Die mitteilende Person sei dem Unfallfahrzeug noch ein Stück gefolgt und konnte der Polizei die Abfahrt benennen, an der es die Autobahn verlassen hatte. Im Rahmen der Fahndung mit Unterstützung einer Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnte der 21-Jährige an der Halteranschrift neben seinem PKW angetroffen werden. Am PKW fanden sich der Unfallmeldung entsprechende Unfallschäden. Die Leitplanke an der Unfallstelle ist ebenfalls beschädigt. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell