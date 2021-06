POL-VDMZ: BAB61 - Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsdirektion Mainz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute, am 18.06.2021, gegen 12:17 Uhr, auf der BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen der Anschlussstelle Gau-Bickelheim und dem Parkplatz Menhir.

Der 64jährige Fahrer eines Pkw verlor auf bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und pendelte in Schlangenlinien über die beiden Fahrstreifen. Der 65jährige Fahrer eines unmittelbar vorausfahrenden Pkw hatte das Geschehen über die Rückspiegel wahrgenommen und war, um Platz zu schaffen, auf den Standstreifen ausgewichen. Der außer Kontrolle geratene Pkw hatte zwischenzeitlich mehrfach die Mittelschutzbeplankung touchiert und geriet anschließend auf den Standstreifen. Dort fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw des 65jährigen auf. Dieser drehte sich mehrfach und kam in Fahrbahnmitte zum Stehen. Der Pkw des Unfallverursachers wurde in den links der Fahrbahn verlaufenen Grünstreifen geschleudert und überschlug sich mehrfach.

Beide Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr Gensingen aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden die beiden Personen in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 35000 Euro geschätzt. Hinzu kommen noch Schäden an den Leitplanken.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der Landung eines Rettungshubschraubers, musste die BAB61 für ca. 90 Minuten voll und für weitere 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Trotz einer eingerichteten Ableitung staute sich der Verkehr bis auf ca. 10km zurück.

