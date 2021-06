Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall geht glimpflich aus

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem glücklicherweise nur leicht verletzten Fahrer kam es am 16.06.2021 gegen 16:20 Uhr auf der A 61 bei Worms. In Höhe Worms-Zentrum kam es zu dieser Zeit zu einer Verkehrsbehinderung wegen Reifenteilen auf der Fahrbahn. Ein 54-jähriger Fahrer eines LKW bremste wie weitere Verkehrsteilnehmer dort ab, so dass sich der Verkehr verlangsamte. Dies erkannte ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den LKW des 54-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde das Führerhaus des Kleintransporters komplett zerstört, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 33-Jährige hatte dabei Glück im Unglück; er wurde nur leicht verletzt. Am Auflieger des LKW-Fahrers entstand Sachschaden am Unterfahrschutz, das Fahrzeug selbst war allerdings noch fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur der A 61 sowie die Auffahrt Worms-Zentrum gesperrt. Es kam zu einem Rückstau, der sich nach der Öffnung rasch auflöste. Den Schaden am Kleintransporter schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Den am LKW auf ca. 3000 Euro.

Im Einsatz waren neben Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Kräfte der Feuerwehr Worms, des DRK Worms sowie ASB Worms.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell