POL-VDMZ: Mutmaßliche "Steinewerfer" verursachen Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am 14.06.2021 kam es gegen 14:23 h auf der A 60 bei Mainz-Weisenau zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Frau aus dem Kreis Mainz-Bingen befuhr die A 60 in Richtung Darmstadt. Als sie unter der Brücke der "Alte Mainzer Straße" durchfuhr, wurde die Frontscheibe ihres PKW durch den Einschlag eines unbekannten, ca. 1-2 cm großen Gegenstandes beschädigt. Im Rückspiegel erkannte die Frau 3 jugendliche Personen im Alter von ca. 12-14 Jahren auf der Brücke, die als Verursacher des Unfalles in Frage kommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR. Zeugen der Tat können sich unter der Telefonnummer 06132-9500 bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim melden.

