POL-VDMZ: Überschlag in Autobahnauffahrt

Gensingen (ots)

Zu schnell unterwegs war ein 23-jähriger PKW-Fahrer am 10.6.2021 gegen 12:27 Uhr, als er von der L 400 kommend bei Gensingen auf die A 61 Richtung Koblenz auffahren wollte. In der Auffahrt verlor der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zwei Verkehrsinseln der Anschlussstelle und überschlug sich im gegenüberliegenden Grünstreifen. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige schien bei der Unfallaufnahme unverletzt; er wurde aber zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes vorsorglich in das Binger Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Höhe der Sachschäden im Straßenraum sind noch nicht bekannt.

