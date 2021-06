Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzugfahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Eppelsheim (ots)

Weil er einen auffälligen Schlenker fuhr und die nachfolgende Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den Verdacht hatte, dass er möglicherweise während der Fahrt mit einem Smartphone hantierte, kontrollierten die Polizisten am 9.6.2021 gegen 16:37 Uhr an der A 61 einen 34-jährigen LKW-Fahrer. Die Kontrolle fand in Höhe Eppelsheim auf dem Parkplatz Langwiese statt. Der Verdacht der Handy-Nutzung bestätigte sich zwar nicht, aber während der Überprüfung stellten die Beamten Hinweise auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und für den 34-Jährigen war die Weiterfahrt beendet. Der Sattelzug musste stehen bleiben und der Fahrer musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss nun mindestens mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, sowie mit einer Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell