Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss und nicht erlaubte Fernzulassung

Rheinhessen/Worms (ots)

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen PKW-Fahrers am 7.6.2021 gegen 12 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Die Weiterfahrt für den Mann war natürlich beendet. Dem 21-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er aus dem Ausland stammte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe des erwarteten Bußgeldes hinterlegen. Damit nicht genug, denn auch eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch droht dem 21-Jährigen und einem 40-jährigen Bekannten, der den 21-Jährigen mit einem weiteren Fahrzeug begleitete. Die beiden hatten in der Bundesrepublik den Wagen gekauft, den der 40-Jährige bis zur Kontrollstelle fuhr und diesen mit einem Händlerkennzeichen aus ihrem Herkunftsland ausgestattet. Hier besteht der Verdacht der nicht erlaubten Fernzulassung von Kraftfahrzeugen. Den beiden wurde die Weiterfahrt ohne entsprechende Zulassung im Inland untersagt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell