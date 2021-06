Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Nötigung, Beleidigung und Bedrohung auf der Autobahn.

Mainz, A643 Richtung Wiesbaden (ots)

Ein 20- Jähriger befuhr mit seinem roten Audi A1 den linken von zwei Fahrstreifen der die A 643 in Richtung Wiesbaden. Kurz vor der Schiersteiner Brücke fuhr plötzlich ein dunkelgrauer VW Golf GTI sehr dicht auf. Anschließend versuchte der Fahrer des VW Golf den 20- Jährigen rechts zu überholen. Dies gelang ihm schließlich zu Beginn der Brücke innerhalb des Baustellenbereiches in einer Linkskurve bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Unmittelbar nach dem rechtswidrigen Überholvorgang fuhr der Fahrer des VW Golf erneut auf den linken Fahrstreifen und bremsten den roten Audi bis zum Stillstand aus. Der Fahrer des VW stieg aus und rannte wütend zu dem Audi. Er schlug nun mit der Faust auf die Motorhaube des Audi ein. Gleichzeitig schrie er den 20-Jährigen wüst an, wobei er ihn beleidigte und auch bedrohte. Der Fahrer des Audi fuhr anschließend weiter Richtung Wiesbaden. Am Ortseingang musste er verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des VW Golf war ihm jedoch gefolgt. Erneut stieg er aus und schlug mit den Fäusten auf den Audi A1 ein. Dabei kam es erneut auch zu Bedrohungen und Beleidigungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132 9500 oder per Email an pastheidesheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell