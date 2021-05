Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Betrunkener Lkw-Fahrer mit über 2 Promille auf der Autobahn

Gau-Bickelheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein LKW mit slowakischem Kennzeichen gemeldet, welcher auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahre. Der Mitteiler schilderte, dass der LKW starke Schlangenlinien fahre und in Teilen die gesamte Fahrbahn brauche. Gemeinsam mit einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Alzey konnten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den LKW auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West einer Verkehrskontrolle unterziehen. Da der männliche, slowakische Fahrer augenscheinlich Schwierigkeiten hatte sein Fahrerhaus zu verlassen und das Gleichgewicht zu halten, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,38 Promille. Der Fahrer wurde für weitere Maßnahmen auf die Autobahnpolizeistation Gau-Bickelheim verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

