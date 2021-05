Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Steinewerfer von Brücke auf die BAB 61 auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich Gundheim, kurz vor dem Parkplatz Bergkloster

Gundheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:08 Uhr ging bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Meldung ein, dass eine unbekannte Person Steine von einer landwirtschaftlichen Brücke auf die BAB 61 werfen würde. Das Fahrzeug des Mitteilers, eine fünfköpfige Familie aus dem Bereich Boppard, sei durch einen Stein getroffen und beschädigt worden. Die Insassen blieben unverletzt. Die eingesetzten Beamten konnten im Frontbereich des beschädigten Pkw einen Golfball großen Stein sicherstellen. Der Fahrer sowie Beifahrer gaben gegenüber den Beamten an, dass sie beim Einschlag durch den Rückspiegel/Außenspiegel im Bereich der Brücke eine unbekannte Person (ca. 25-45 Jahre, kurze Haare, Jeans) wahrnehmen konnten. Diese sei auf ein Fahrrad gesprungen und dann in Richtung Gundheim davongefahren. Ob diese Person etwas mit dem Steinwurf zu tun hat, muss noch ermittelt werden. Im Bereich der Brücke, auf dem Standstreifen der BAB 61, konnten weitere Steine ähnlicher Größe festgestellt werden. Inwieweit diese im Zusammenhang mit der o.g. Tat stehen, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich des Fahrradfahrers.

