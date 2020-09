Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Brand in Garage

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei zu einem Brand in einer Garage am Starenweg gerufen. Ein Anhänger mit Kleidung und sonstigen Gegenständen (Kartons etc.) geriet in einer geschlossenen Garage aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Es entstand Gebäudeschaden an der Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass Unbekannte den Anhänger in Brand setzten. Hinweise auf Täter gibt es bislang keine.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell