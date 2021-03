Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Zwei Verletzte und neun beschädigte PKW bei Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein 90jähriger Nettetaler verlor am Freitag gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lobberich auf der Straße Rosental aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw. Zwei Personen wurden leicht verletzt, als sie sich durch einen Sprung vor dem Zusammenstoß mit dem PKW des Unfallverursachers retten wollten. Insgesamt wurden neun PKW, eine Laterne und eine Mauer bei dem Unfall beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /tk(248)

