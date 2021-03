Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr ist ein 26-jähriger Tunesier aus Mönchengladbach in Viersen vom Kränkelsweg nach rechts auf die Gerberstraße abgebogen. Dabei musste er Vorfahrt gewähren. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete er die Vorfahrt eines von rechts nahenden 52-jährigen Vierseners, der auf der Gerberstraße den linksseitigen Geh-/Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Viersener leicht verletzt. Eine Krankenwagenbesatzung brachte den 52-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins AKH Viersen. Am Auto des 26-Jährigen entstand leichter Sachschaden. /mr (248)

