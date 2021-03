Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210325-Kreis Viersen - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, 25.03.2021, um 11:50 Uhr befuhr ein 34jähriger Kradfahrer aus Niederkrüchten mit seinem Krad den Gewerbering in Viersen-Dülken in Fahrtrichtung Hausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Traktorgespann eines 62jährigen aus Schwalmtal zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. /tg (246)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell