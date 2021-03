Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanzen mehrerer Geschwindigkeitskontrollen in dieser Woche

Kreis Viersen (ots)

Am Montag hat die Polizei an der Straelener Straße in Kempen kontrolliert. Dort sind 50 km/h erlaubt. In sechs Stunden sind dort von insgesamt 1015 gemessenen Fahrzeugen 67 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs gewesen, vier davon im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Neben einen Punkt in Flensburg müssen nun zwei Fahrerinnen/Fahrer ein Bußgeld von 100 Euro und zwei weitere ein Bußgeld von 80 Euro zahlen.

Am Dienstag kontrollierte die Polizei dann von 13.30 bis 18.30 Uhr an der Straße 'An der Kleinbahn' in Nettetal-Kaldenkirchen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h passierten insgesamt 2588 Fahrzeuge die Messstelle. 58 Fahrerinnen und Fahrer erhielten ein Verwarngeld, zwei weitere ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Am Mittwoch waren bei einer Kontrolle in Willich-Anrath an der Kreisstraße 17 (Clörath) bei erlaubten 70 km/h 36 von 1001 Fahrzeugen zu schnell, wovon sechs ein Bußgeld erhalten. Trauriger Ausreißer nach oben war ein Trike, bei dem das Messgerät 126 km/h anzeigte. Neben einem Fahrverbot von einem Monat drohen dem Fahrer nun 240 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Denken Sie immer daran: Es gibt nie einen Grund, zu schnell zu fahren. Denn was ist, wenn ein Unfall passiert? Nehmen Sie die Situation innerorts - wie bei der Messstelle in Nettetal-Kaldenkirchen: Bei 50 km/h überleben acht von zehn Fußgängern den Zusammenstoß mit dem Auto. Bei 65 km/h sterben acht von zehn. Deshalb: Fahren Sie bitte mit angepasster Geschwindigkeit und nehmen Sie Rücksicht. Verhindern Sie so Unfälle. Immer und überall. /mr (244)

