Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Akku entzündet sich selbst - Werkstattanbau abgebrannt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche hat gegen 13.45 Uhr ein Werkstattanbau an der Hochstraße in Grefrath-Oedt gebrannt. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden. Das Ergebnis der Begutachtung durch einen Sachverständigen liegt nun vor: Es ist davon auszugehen, dass ein Akku, der nicht am Stromnetz angeschlossen war, sich aufgrund der niedrigen Temperaturen selbst entzündete. /mr (241)

