Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen-Boisheim (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ist ein 61-jähriger Deutscher aus Brüggen in Boisheim von der Brüggener Straße nach rechts auf die Schaager Straße abgebogen. Dabei missachtete er nach bisherigen Ermittlungen den Vorrang eines 32-jährigen Radfahrers aus Viersen, der ihm auf dem rechtsseitigen Geh-/Radweg entgegen kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. /mr (243)

