Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle im Wonnegau

Rheinhessen/Wonnegau (ots)

Gleich mehrfach mussten Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.6.2021 ausrücken, um Verkehrsunfälle im Wonnegau aufzunehmen.

So staute sich gegen 09:30 Uhr auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen in Höhe Mörstadt der Verkehr. Dies erkannte ein 41-jähriger Fahrer eines LKW zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, streifte aber dennoch den PKW eines 58-jährigen Mannes, der auf der rechten Spur unterwegs war. Es blieb beim leichten Blechschaden von ca. 500 Euro am LKW und 1700 Euro am PKW.

Gegen 09:55 Uhr wollte eine 60-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz Wonnegau-West auf die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren. Am Ende des Einfädelungsstreifes versuchte die Dame noch vor dem LKW eines 30-Jährigen auf die Hauptfahrbahn zu kommen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro am PKW und ca. 750 Euro am LKW.

An der Anschlussstelle Worms-Mörstadt befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines LKW gegen 15:14 Uhr den rechten der beiden Ausfädelungsstreifen zur Ausfahrt Mörstadt. Eine 18-jährige Fahrerin eines PKW befuhr mit ihrem Auto den linken der beiden Ausfädelungsstreifen. Als die junge Frau auf den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, übersah sie den LKW neben sich. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro am PKW und 500 Euro am LKW.

