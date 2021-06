Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wenig Beanstandungen bei Tuning-Kontrollen

Rheinhessen (ots)

Erfreulich wenige Beanstandungen waren das Ergebnis einer Sonderkontrolle zum Thema illegale Kraftfahrzeugumbauten. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten diese Kontrollen am 11.6.2021 in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr im gesamten Dienstgebiet durch. Bei insgesamt 10 überprüften Fahrzeugen, die augenscheinlich technische Umbauten aufwiesen, war nur bei einem der ordnungsgemäße Einbau der Fahrzeugteile nicht nachgewiesen. Darüber fertigten die Beamten noch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verbotener Nutzung von Smartphones am Steuer und in einem Fall wegen verbotener Nutzung des Seitenstreifens auf der Autobahn.

