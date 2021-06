Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Drogen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

A61 Rheinhessen (ots)

Eindeutige Anzeichen für Drogenkonsum stellten die Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Dienstagnachmittag bei einem 58-jährigen Wiesbadener fest. Und seinen Führerschein habe er auch zu Hause vergessen, gab der polizeibekannte Mann bei der Verkehrskontrolle am Autobahndreieck Nahetal an. Daran hatten die Beamten erhebliche Zweifel. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden sie dann auch tatsächlich einen kroatischen Führerschein. Der trug bereits ein Siegel mit einem Fahrverbot für Deutschland. Neben Blutprobe und Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss kam so noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dazu.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell