Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zwei Pferde von Zug erfasst: Eine Stute verendet

Bremen (ots)

Bahnstrecke Rotenburg - Verden, Nähe Ortschaft Unterstedt, Landkreis Rotenburg

07.04.2021 / 06:15 Uhr

Entlaufene Pferde sind heute von einer EVB-Bahn erfasst worden. Eine Stute wurde dabei tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der eingleisigen Bahnstrecke von Rotenburg nach Verden im Bereich der Ortschaft Unterstedt.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen war die Bahn EVB 28570 um 06:15 Uhr in Richtung Verden mit 90 km/h unterwegs. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, kam nach ca. 700 Metern zum Stehen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Eine tragende Stute verendete sofort. Ein weiteres Pferd wurde erheblich verletzt und trug den Abdruck eines Lockpuffers am Bauch. Zur Bergung des Kadavers von der Strecke war die Feuerwehr im Einsatz. Die drei Fahrgäste an Bord wurden bei der unvermittelten Bremsung nicht verletzt.

Insgesamt waren vier Isländer-Pferde von einer rund einen Kilometer entfernten Weide entlaufen. Der Stromzaun funktionierte ordnungsgemäß. Warum der Zaun heruntergetrampelt wurde, ist unklar. Der Tierhalter hatte den Ausbruch bereits bemerkt und verfolgte die Spuren der Herde im Schnee - kam aber nicht mehr rechtzeitig an seine Tiere heran.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell