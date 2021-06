Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen PKW-Fahrers am 19.06.2021 gegen 20:26 Uhr auf dem Autohof Nahetal an der A 61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Der Mann räumte auch ein, Drogen zu konsumieren und überreichte der Streife auch eine kleinere Menge Drogen in einem Tütchen. Für den 31-Jährigen war die Weiterfahrt natürlich beendet und eine Durchsuchung des Mannes und seinem PKW nach weiteren Drogen verlief negativ. Der Mann musste mit zur Dienststellen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun eine Bußgeldanzeige mit einem Fahrverbot und eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell