Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte entwenden drei Kubikmeter Spielsand von einem Spielplatz

Nienburg (ots)

(Haa) Unbekannte Täter haben an zwei Wochenenden im Mai insgesamt drei Kubikmeter Sand von dem Spielplatz "Allmende" in der Nienburger Saarstraße entwendet. In dem Zeitraum vom Samstag, den 15.05.2021 auf Sonntag, den 16.05.2021, wurden ca. zwei Kubikmeter Sand unterhalb eines der dortigen Spielgeräte abgetragen und entwendet. An dem letzten Maiwochenende, vom 29.05.2021 bis 30.05.2021 wurde nochmals ein Kubikmeter Sand gestohlen. Eine Schubkarrenspur führte über den Spielplatz zur angrenzenden Saarstraße und endete dort. Die Stadt Nienburg erstattete Strafanzeige bei der Nienburger Polizei. Diese leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 05021/9778 0 zu melden.

