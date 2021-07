Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die Freisprecheinrichtung im Auto war vorhanden. Für ein Telefonat hielt ein 35-jähriger Lüdinghauser am Freitagabend (09.07.21) jedoch sein Smartphone in der Hand. Zudem missachtete der Mann ein Stopp-Schild, als er ein Tankstellengelände an der Lüdinghauser Straße verließ. Zu seinem Pech beobachtete das gegen 22.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung. An der Selmer Straße hielt diese den Lüdinghauser an. Wie sich zeigte, war der 35-Jährige bekifft. Ein Drogenvortest war positiv. Er musste mit zur Wache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

