POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Coesfeld (ots)

Auf Höhe der Jägerheide (L555) sind am Sonntag (11.07.21) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Ahaus die Osterwicker Straße aus Darfeld kommend. Er wollte auf der Jägerheide weiterfahren. Beim Überqueren der Landstraße 555 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 59-jährigen Frau aus Greven. Aus Richtung Steinfurt kommend war sie zeitgleich in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs. Mit Rettungswagen kamen beide schwer verletzt ins Krankenhaus. Die L 555 war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr in Richtung Darfeld ab.

