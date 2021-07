Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581

Radfahrerin stürzt, Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Eine 22-jährige Fahrradfahrerin aus Billerbeck befuhr am 11.07.2021, gegen 12.45 Uhr, den Radweg an der L581 in Richtung Havixbeck. Auf Höhe der Zufahrt Bombeck 21 kreuzte ein blaues Auto den Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Billerbeckerin ausweichen und fiel mit ihrem Fahrrad zu Boden. Dabei verletzte sie sich. Der Autofahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um die junge gestürzte Frau zu kümmern.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell