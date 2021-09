Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Schule - Täter verursachen hohen Schaden

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Schule Tatzeit: 23.09.2021, 18:00 Uhr bis 24.09.2021, 06:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro verursachten unbekannte Einbrecher in einer Schule im Schladenweg. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Schulgebäude und begaben sich dort zum Verwaltungsbereich. Hier brachen sie verschiedene Türen auf und versuchten einen dortigen Tresor aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter stahlen wenige Euro Bargeld aus einer Dose. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

