Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Versuchter Betrug - Neun Anrufe durch "Falsche Polizistin"

Homberg (ots)

Borken

Mehrere Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" Tatzeit: 23.09.2021, 19:30 Uhr - 22:00 Uhr Insgesamt neun Borkener Bürger*innen erhielten am gestrigen Abend Anrufe von einer "Falschen Polizeibeamtin". Die angebliche Beamtin rief bei den Borkenern an und gab sich als Polizistin der Polizeistation Fritzlar, der "Polizeidirektion" oder der Staatsanwaltschaft aus. Die angebliche Beamtin erklärte, dass in der Nachbarschaft Männer festgenommen worden seien und man bei ihnen Unterlagen mit der Adresse der jeweils Angerufenen gefunden habe. Anschließend fragte sie nach Wertgegenständen im Haus. Die angerufenen Männer und Frauen aus Borken - auch Stadtteilen - beendeten die Gespräche jeweils nach kurzer Zeit. Zur Übergabe von Wertgegenständen ist es nicht gekommen. Tipps der Polizei Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell