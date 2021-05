Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autos entwendet + Sportwagen touchiert + Kabel gestohlen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 26.05.2021

Bad Vilbel: Autos entwendet

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend (21 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) in der Danziger Straße in Bad Vilbel einen weißen Volvo gestohlen. Der knapp 40.000 Euro teure SUV, an welchem Münchener Kennzeichen angebracht gewesen waren, wurde am Mittag im Frankfurter Stadtteil Ginnheim aufgefunden und sichergestellt.

Zwischen Dienstagabend (19 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) war in der Franz-Brentano-Straße auch ein schwarzer BMW verschwunden. An der Limousine im Wert von etwa 30.000 EUR sind Frankfurter Kennzeichen (F-DK 9829) angebracht gewesen. Dieses Fahrzeug konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Danziger Straße sowie der Franz-Brentano-Straße aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Friedberger Kripo zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Sportwagen touchiert

Am Dienstag ist es auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Friedberger Kaiserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr war ein dort abgestellter, blauer Sportwagen im Frontbereich beschädigt worden. Der Schadenverursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Ober-Mörlen: Kabel gestohlen

Zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochvormittag (11 Uhr) haben Unbekannte von einer Neubau-Baustelle in der Dr.-Werner-Stoll-Straße einige Meter Starkstromkabel entwendet. Der Wert des darin befindlichen Kupfers beträgt etwa 500 Euro. Wahrscheinlich war für den Abtransport des erlangten Diebesguts ein Fahrzeug genutzt worden. Die Butzbacher Polizei bittet mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge nahe der Dr.-Werner-Stoll-Straße aufgefallen waren, sich telefonisch unter 06033/70430 zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell