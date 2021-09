Polizei Homberg

POL-HR: Homberg, B 254: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße - 87-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt - Abschlussmeldung

Homberg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 254 - Pkw stößt mit Lkw frontal zusammen - 87-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt - Folge- und Abschlussmeldung Homberg/ Efze, B 254 Unfallzeit: 21.09.2021, 12:55 Uhr Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer stieß heute Mittag auf der B 254 mit seinem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 87-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzung. Der 87-Jährige Bad Wildunger befuhr mit seinem Pkw die B 254, aus Richtung Caßdorf kommen, in Richtung Hebel. Der Lkw befuhr die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer langgezogenen leichten Rechtskurve geriet der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug (Zugmaschine mit Tankauflieger) zusammen. Der 87-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Wildungen erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 51-jährige Lkw-Fahrer aus Malsfeld erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 15.000,- Euro, am Lkw 40.000,- Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel, ein Gutachter mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die B 254 ist zwischen den Anschlussstellten B254/ B 323 und der B 254/ K 26 (Mardorf) bis voraussichtlich 16:30 Uhr komplett gesperrt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

