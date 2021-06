Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Geschwindigkeitskontrollen am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag (10.06) wurde auf der Hagener Straße in Ennepetal eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung in den frühen Morgenstunden durchgeführt. Die traurige Bilanz: 224 Fahrzeugführer*innen hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50km/h.

Von diesen befanden sich 22 Geschwindigkeitsübertretungen im Anzeigenbereich, also über 21 km/h zu schnell.

Traurige Spitzenreiter waren zwei Fahrer mit gemessenen 107 und 109 km/h. Diese ziehen ein Bußgeld von 280 EUR, 2 Punkten und 2 Monaten Fahrverbot mit sich. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache bei schweren Verkehrsunfällen. Wer rast, riskiert nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der Anderen! Fahren Sie langsam, halten Sie sich an die örtlichen Geschwindigkeitsvorgaben!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell