POL-EN: Sprockhövel- Unbekannte zünden Pyrotechnik auf der South-Kirkby-Straße

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Freitag (00:45 Uhr) wurde die Polizei zur South-Kirkby-Straße gerufen. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete, wie aus dem vor ihm fahrenden schwarzen Pkw, ein Gegenstand aus dem Fenster auf die Fahrbahn geworfen wurde. Nach einem kurzen Knall geriet dieser in Brand. Die Polizei konnte an der Kreuzung South-Kirkby-Straße / Bochumer Straße einen ca. 10cm großen Gegenstand auffinden. Es handelt sich dabei vermutlich um selbstgebaute Pyrotechnik. Der Gegenstand ist mit Panzertape ummantelt und in blauer Schrift mit dem Wort "Flash" beschriftet. Im weiteren Verlauf konnte ein weiterer selbstgebauter pyrotechnischer Gegenstand aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sach-oder Personenschaden. Hinweise auf das Fahrzeug oder die Insassen liegen bisher nicht vor, die Sprengkörper wurden zur Spurensicherung sichergestellt, die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den selbstgebauten Sprengkörpern machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

