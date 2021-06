Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Gartenanlage

Ennepetal (ots)

In der vergangenen Woche (04. bis 09.06) brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Bahnhofstraße ein. Die Täter brachen die Tür der Laube auf und entwendeten hier einen Freischneider und zwei Dieselgeneratoren. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang keine.

